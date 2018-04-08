Шакая: ребенок ест то, к чему его приучили

Диетолог Аэлита Шакая в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала, каким должен быть рацион питания детей в весенний период.
Об имманентном воздействии музыки на людей, о гениях сегодняшних и вчерашних в интервью Диане Зантария размышляет дирижер, композитор, художественный руководитель Государственной хоровой капеллы Абхазии, Народный артист Абхазии Нодаром Чанба.
Британская разведывательная служба Ми-6 планирует переправить Сергея и Юлию Скрипалей в одну из западных стран, чтобы "избежать новых попыток убийства".
В ночь с 7 на 8 апреля в Лыхненском храме Успения Пресвятой Богородицы священнослужитель отец Сергий из Краснодарской епархии провел пасхальную службу.
Таможенники России и Южной Осетии будут контролировать границу вместе – российская сторона рассказала о подробностях.
Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев прокомментировал ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании.
МИД Армении призвал все стороны наладить сотрудничество, чтобы провести всестороннее и прозрачное расследование "дела Скрипаля".
В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.
Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.
Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.
Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.
Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).
Верно ли, что граждане Молдовы готовы отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией?
Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.
Эксперт рассказал, какие политические интересы преследует Турция в Узбекистане, и как будут развиваться отношения двух стран.
Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.
Таможенники России и Южной Осетии будут контролировать границу вместе – российская сторона рассказала о подробностях.
Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев прокомментировал ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании.
МИД Армении призвал все стороны наладить сотрудничество, чтобы провести всестороннее и прозрачное расследование "дела Скрипаля".