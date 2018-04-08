Шакая: ребенок ест то, к чему его приучили

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Нодар Чанба: музыкой с нами говорит Вселенная Об имманентном воздействии музыки на людей, о гениях сегодняшних и вчерашних в интервью Диане Зантария размышляет дирижер, композитор, художественный руководитель Государственной хоровой капеллы Абхазии, Народный артист Абхазии Нодаром Чанба. 29

Скрипалям предложат жить в США под новыми именами Британская разведывательная служба Ми-6 планирует переправить Сергея и Юлию Скрипалей в одну из западных стран, чтобы "избежать новых попыток убийства". 1