14:00 08 Апреля 2018
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Аэлита Шакая
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Шакая: ребенок ест то, к чему его приучили

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Диетолог Аэлита Шакая в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала, каким должен быть рацион питания детей в весенний период.

"Рацион должен быть разнообразным, это основное правило. К сожалению, не все это понимают. Особенно в зимний период ребенок не получает все то, что ему необходимо. Надо стараться разнообразить рацион, чтобы были различные ягоды, чтобы было много овощей. Надо приучать детей к тому, что надо кушать фрукты и овощи. Многие говорят, что ребенок не есть брокколи. Ребенок не есть его, потому что он не приучен к этому. Ребенок ест ровно то, что едят его родители и то, к чему они его приучили, конечно, бывают вкусовые предпочтения, но можно приучать ребенка кушать то, что полезно для него", — сказала Шакая в эфире радио Sputnik Абхазия.




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