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Константин Грецов
из личного архива Константина Грецова

Грецов о выставке "Два взгляда. Две страны": без постановки

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Совместная выставка двух фотохудожников, представляющих Абхазию и Израиль, Константина Грецова и Лии Гельдмон "Два взгляда. Две страны" пройдет в Москве с 9 по 15 апреля. Об идее совместной выставки, о том, как создавались фотографии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал фотограф Константин Грецов.

"Я нечасто снимаю в этом жанре, в жанре уличного фото. Это когда ты берешь просто фотоаппарат и выходишь на улицу. В моем случае это незнакомый город, и я очень люблю этот процесс, ты не как турист по каким-то намеченным маршрутам, а даже специально теряешься на этих улицах,  исследуешь город, исследуешь людей, их жизненный уклад, какие-то мелочи, моменты. В этом плане, конечно, Тель-Авив вообще очень интересный, со своими интересными особенностями. У меня было не очень много времени, чтобы сделать эту серию. Это такой набросок без претензии на глубокое изучение. Это все жанровое документальное фото, без постановки, тем оно и ценно", — сказал Грецов в эфире радио Sputnik Абхазия.




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