Грецов о выставке "Два взгляда. Две страны": без постановки

Совместная выставка двух фотохудожников, представляющих Абхазию и Израиль, Константина Грецова и Лии Гельдмон "Два взгляда. Две страны" пройдет в Москве с 9 по 15 апреля. Об идее совместной выставки, о том, как создавались фотографии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал фотограф Константин Грецов.