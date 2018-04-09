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Семен Григорьев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Григорьев: все вопросы между Абхазией и Россией решаемы

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Первый посол России в Абхазии Семен Григорьев в интервью на радио Sputnik, говоря о взаимоотношениях между странами отметил, что все вопросы решаемы. И в качестве примера привел снятие ограничений для ввоза растениеводческой продукции.

"Определенные нюансы во взаимоотношениях у нас есть со всеми соседями по Содружеству Независимых Государств, со всеми нашими бывшими партнерами по Советскому Союзу. Чем ближе является государство, например, Белоруссия, практически родственник, и там есть серьезные вопросы. В семье между родственниками всегда есть вопросы, но их можно урегулировать путем переговоров, разговора. А разговор у нас не такой, который ведут дипломаты, как в Европе и Америке. Мы говорим, как братья в семье, и поэтому можем решить всегда любой вопрос. Последний пример. В социальных сетях была истерика по поводу мраморного клопа и чем все закончилось. Запрет продержался неделю. Я понимаю одно, что между собой должны говорить специалисты. Видимо, настал такой момент, когда радикальный метод со стороны российских ведомств был необходим, чтобы дать определенный толчок абхазским друзьям  для принятия серьезных меры для борьбы с вредителем. Когда убедились, что эти меры приняты, я говорю, беспрецедентный шаг, по-моему, установлен рекорд по действию каких либо санкций", — сказал Григорьев.

Россия с 10 апреля снимет запрет на поставки овощей, цветов и фруктов из Абхазии, при этом ввоз продукции будет осуществляться под контролем Россельхознадзора, сообщалось на сайте Минсельхоза РФ.  

2 апреля 2018 года Россельхознадзор, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввело временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.




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