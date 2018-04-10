Спелеолог Барашков о сенсационном открытии в пещере Веревкина в Абхазии

С 20 февраля по 10 марта проходила экспедиция российских спелеологов в пещеру, названную в честь погибшего советского исследователя Александра Веревкина. Пещера находится на горном массиве Арбаика Гагрского хребта. Ученые спустились на глубину более двух километров еще не изученной пещеры. Еще полтора года назад самой низкой точкой пещеры Веревкина, куда спускались люди, была отметка в 400 метров.

"На данный момент глубина пещеры составляет 2212 метров. Для того чтобы узнать глубину пещеры, делается ее топографическая съемка, то есть полная карта пещеры. Хотя полной карты никогда не бывает, потому что всегда есть еще что-то новое. Сейчас, чтобы дойти до дна пещеры хорошо подготовленному спелеологу, понадобится три дня с учетом того, что в пещере огромное количество снаряжения, на месте находится веревка, чтобы следующей экспедиции можно было продолжить работу с минимальными затратами сил. На данный момент вся нижняя часть пещеры обследована не до конца, есть участки, по которым можно спуститься глубже. Вряд ли там будет очень большой прирост глубины, но несколько метров, возможно, добавится. Кроме того, есть затопленные части, куда еще никто не пробовал погружаться, а это значит, что в каждую из этих частей можно спуститься глубже, чем существующая разметка 2212 метров", — сообщил Барашков в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

Абхазская пещера, открытая российскими спелеологами, теперь официально считается самой глубокой в мире, но ученые не исключают, что она может оказаться еще глубже.



