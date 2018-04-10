Барциц: "Дары Абхазии" в России легально представляют только "Региональные ярмарки"

"Руководители компании "Региональные ярмарки" вышли на руководство Торгового представительства Республики Абхазия в Российской Федерации. Была встреча в Москве, во время которой мы прояснили позиции. Оказалось, что это добросовестная компания с серьезным стажем и опытом ведения подобных мероприятий. Они заинтересованы в том, чтобы мы уполномочили их представлять подлинно абхазские товары, те которые произведены на территории Абхазии и имеют достоверную историю с пересечением границы. Мы сделали выбор в пользу компании. Сейчас работает два пилотных проекта. Мы отправили грузы из Абхазии в адрес компании "Региональные ярмарки". Они сейчас представляют абхазскую продукцию в сегменте Большой ярмарки, которую они делают. Это ярмарки, которые представляют различные регионы РФ. Но отдельным сегментом выделены "Дары Абхазии", и продукты, представленные там, имеют легальное происхождение. Есть перечень наших производителей, которые сегодня достойно представляют Абхазию в Казани и Белгороде. Мы мониторим ситуацию, оттуда у нас очень теплые отзывы от потребителей и покупателей. Большой интерес к абхазкой продукции", — сообщил Олег Барциц.

Компания "Региональные ярмарки" в эти дни в Казани и Белгороде представляет сельхозпродукцию из Абхазии.

По сообщению Торгового представителя Республики Абхазия в РФ Олега Барциц, данная компания по соглашению с Торговым домом "Абхазия", официально уполномочена представлять и реализовывать продукцию абхазских фермеров и производителей. В российских регионах был ряд случаев обнаружения контрафактной продукции и незаконного использования абхазской символики, торговой марки "Дары Абхазии".