Павлов об акции "Бессмертный полк" в Абхазии: уверен, участников станет больше

"Традиционно мы ждем всех родственников бойцов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, с фотографиями. Мы оказываем помощь в оцифровке, в подготовке этих фотографий. Граждане Абхазии всегда отзываются на эту акцию по всей стране, приходят с портретами своих родственников. Сегодня мы ждем решение администрации Сухума о проведении тренировок к параду. Традиционно мы соберем всех участников, познакомим их с порядком действий. Убедительная просьба прийти с фотографией до 30 апреля, не откладывать это на потом. Уверен, что в этом году участников акции будет еще больше, чем в прошлые годы", — отметил Павлов в беседе с журналистом Беллой Кварчия.



