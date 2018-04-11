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Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
© Sputnik Бадри Есиава

Павлов об акции "Бессмертный полк" в Абхазии: уверен, участников станет больше

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В Сухуме началась подготовка к международной патриотической акции "Бессмертный полк". Подробности в интервью на радио Sputnik Абхазия сообщил помощник руководителя Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

"Традиционно мы ждем всех родственников бойцов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, с фотографиями. Мы оказываем помощь в оцифровке, в подготовке этих фотографий. Граждане Абхазии всегда отзываются на эту акцию по всей стране, приходят с портретами своих родственников. Сегодня мы ждем решение администрации Сухума о проведении тренировок к параду. Традиционно мы соберем всех участников, познакомим их с порядком действий. Убедительная просьба прийти с фотографией до 30 апреля, не откладывать это на потом. Уверен, что в этом году участников акции будет еще больше, чем в прошлые годы", — отметил Павлов в беседе с журналистом Беллой Кварчия.


Теги:
память, акция, Бессмертный полк, Великая Отечественная война (1941-1945), Россотрудничество, Евгений Павлов, Абхазия



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