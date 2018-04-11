Гусев: из США на ЧМ по футболу в Россию приедет больше всего болельщиков

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев рассказал в эфире радио Sputnik о том, почему американские болельщики так стремятся попасть в Россию.

Американские болельщики составят самую большую группу иностранных фанатов на чемпионате мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России, сообщает РИА Новости. В то же время американские СМИ рекомендуют своим гражданам отказаться от поездки в Россию.

"Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 тысяч 462 билета. Они станут самой многочисленной группой иностранных фанатов. Это не может нас не радовать", — говорится в комментарии на странице российской дипмиссии в Facebook.

Доктор политических наук Александр Гусев объяснил в эфире радио Sputnik, почему американские фанаты так стремятся попасть в Россию.

"Во-первых, я должен отметить, что сборная США не попала на ЧМ. Но, тем не менее, достаточно большое количество американских болельщиков планирует посетить Россию в период чемпионата. Это обусловлено тем, что футбол в США становится все более популярным", — заявил эксперт.

По его словам, на чемпионате мира американские болельщики, скорее всего, будут болеть за европейские сборные.

"Большинство американцев сейчас активно болеет за европейские команды. Это связано с тем, что США — страна мигрантов, которые приехали туда из разных стран, поэтому, конечно же, на чемпионате они будут болеть за свою родную страну", — отметил Гусев.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на желание американских властей отговорить своих граждан от поездки в Россию, сделать это им вряд ли удастся.