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Олег Леушин
© Sputnik / Томас Тхайцук

Леушин о выступлении в "Русдраме": в Абхазии очень умный зритель

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Темы:
"Шедевры московской сцены" в РУСДРАМе (10)
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Художественный руководитель московского Театра на Юго-Западе Олег Леушин в студии радио Sputnik поделился впечатлениями от абхазского зрителя.

Второй проект "Шедевры московской сцены" в Абхазии в этом году представляет московский Театр на Юго-Западе тремя спектаклями: "Дракула", "Портрет Дориана Грея", "Макбет". Спектакли проходят в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.

"Я волновался. Мы впервые выступаем в Абхазии. Я прочитал о том, какая религия доминирующая. Потому что спектакли "Дракула" и "Портрет Дориана Грея" немного связаны с божественной темой. Будет ли это понятно? Нет, мои опасения сразу развеялись. Я чувствовал зал с первой секунды выхода на сцену. Очень умный зритель. Реакция зала была общей, очень искренней", — сказал Леушин.

Темы:
"Шедевры московской сцены" в РУСДРАМе (10)



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