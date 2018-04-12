Леушин о выступлении в "Русдраме": в Абхазии очень умный зритель

Второй проект "Шедевры московской сцены" в Абхазии в этом году представляет московский Театр на Юго-Западе тремя спектаклями: "Дракула", "Портрет Дориана Грея", "Макбет". Спектакли проходят в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.

"Я волновался. Мы впервые выступаем в Абхазии. Я прочитал о том, какая религия доминирующая. Потому что спектакли "Дракула" и "Портрет Дориана Грея" немного связаны с божественной темой. Будет ли это понятно? Нет, мои опасения сразу развеялись. Я чувствовал зал с первой секунды выхода на сцену. Очень умный зритель. Реакция зала была общей, очень искренней", — сказал Леушин.