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Аркадий Джинджия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джинджия: химикаты против мраморного клопа не опасны для человека и животных

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (85)
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Об использовании ядохимикатов в борьбе с мраморным клопом в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.

"На сегодняшний день во всех районах специалисты проводят обработку чердаков и заброшенные дома от мраморного клопа. Массовые обработки химикатами растений пока еще не начали, они начнутся только после исследований, если будет зафиксирован массовый вылет вредителя. Мы находимся в постоянном контакте с населением, ведется разъяснительная работа. Сейчас проводить обработку пока еще рано, нужно дождаться вылета насекомого и периода откладывания яиц. Мы получили препараты четвертого класса, которые не представляют опасности для человека и животных. Единственное, у кого есть пчелы, нужно будет их закутать, чтобы насекомые не вылетали.  Пасечники будут предупреждены заранее", — рассказал Джинджия. 

Подробности слушайте в подкасте. 
Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (85)
Теги:
химикаты, вредитель, клоп, Джинджия



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