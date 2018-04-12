Джинджия: химикаты против мраморного клопа не опасны для человека и животных

"На сегодняшний день во всех районах специалисты проводят обработку чердаков и заброшенные дома от мраморного клопа. Массовые обработки химикатами растений пока еще не начали, они начнутся только после исследований, если будет зафиксирован массовый вылет вредителя. Мы находимся в постоянном контакте с населением, ведется разъяснительная работа. Сейчас проводить обработку пока еще рано, нужно дождаться вылета насекомого и периода откладывания яиц. Мы получили препараты четвертого класса, которые не представляют опасности для человека и животных. Единственное, у кого есть пчелы, нужно будет их закутать, чтобы насекомые не вылетали. Пасечники будут предупреждены заранее", — рассказал Джинджия.

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