Мерцхулава о субботнике в Абхазии: приятно, что инициатива приобрела масштаб

О том, как в Абхазии прошел республиканский субботник под девизом "За чистую Абхазию", и кто откликнулся на инициативу Торгово-промышленной палаты страны принять участие в акции по благоустройству территорий, в интервью Sputnik Абхазия рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава.

С приходом весны и наступлением долгожданного тепла, и в преддверии курортного сезона, Торгово-промышленная палата Абхазии решила объединить все бизнес-сообщество Абхазии акцией по уборке и благоустройству городов нашей республики.

"Нам очень приятно, что на нашу благородную акцию отозвались руководители всех четырех гильдий, созданных Торгово-промышленной палатой, а также Абхазский союз туризма, Ассоциация женщин-предпринимателей, Союз транспортников Абхазии. Мы обратились и к гражданам республики с призывом принять участие в субботнике и проявить свою гражданскую позицию, приятно, что они откликнулись на призыв. Также приятно, что руководители организаций смогли обеспечить высокую явку своих сотрудников. Наша инициатива приобрела большой масштаб. Подключилась и администрация Сухума, в том числе оказала содействие в обеспечении спецтехникой для вывоза мусора", — отметила Мерцхулава.