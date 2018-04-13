Гулиа: в Абхазии стали понимать, что налоги надо платить

"В 1994 году была создана первая законодательная база Республики Абхазия. Нужно было подбирать кадровый состав, людей было мало, практически не было никого, кто был знаком с работой в налоговой службе. Но было несколько человек, которые работали в советские годы в налоговых органах в системе Минфина. Их активно привлекали, и они очень сильно помогли в организации работы, создали фон и обучали людей. А потом была очень сложная повседневная работа в послевоенные годы, не всегда было просто работать с налогоплательщиками. Но к чести наших людей, граждан Абхазии, несмотря на некоторые шероховатости, в конечном итоге люди стали понимать, что налоги надо платить. И сегодня у нас особых конфликтов с налогоплательщиками нет, а есть обычная деловая работа. Предпринимателю, да любому человеку сложно платить, делать затраты, но это необходимо, и люди это понимают", — рассказал Гулиа в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

14 апреля 1994 года председателем Верховного Совета Республики Абхазия Владиславом Ардзинба было подписано Постановление Верховного Совета "О порядке введения в действие закона Республики Абхазия "О Государственной налоговой службе Республики Абхазия". Эта дата является днем создания Государственной налоговой службы страны, которая Указом президента в 2002 году была преобразована в Министерство по налогам и сборам.



