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Александр Гулиа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гулиа: в Абхазии стали понимать, что налоги надо платить

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В день создания Государственной налоговой службы Абхазии заместитель министра по налогам и сборам республики Александр Гулиа в эфире радио Sputnik рассказал о развитии ведомства и работе с налогоплательщиками.

"В 1994 году была создана первая законодательная база Республики Абхазия. Нужно было подбирать кадровый состав, людей было мало, практически не было никого, кто был знаком с работой в налоговой службе. Но было несколько человек, которые работали в советские годы в налоговых органах в системе Минфина. Их активно привлекали, и они очень сильно помогли в организации работы, создали фон и обучали людей. А потом была очень сложная повседневная работа в послевоенные годы, не всегда было просто работать с налогоплательщиками. Но к чести наших людей, граждан Абхазии, несмотря на некоторые шероховатости, в конечном итоге люди стали понимать, что налоги надо платить. И сегодня у нас особых конфликтов с налогоплательщиками нет, а есть обычная деловая работа. Предпринимателю, да любому человеку сложно платить, делать затраты, но это необходимо, и люди это понимают", — рассказал Гулиа в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.   

14 апреля 1994 года председателем Верховного Совета Республики Абхазия Владиславом Ардзинба было подписано Постановление Верховного Совета "О порядке введения в действие закона Республики Абхазия "О Государственной налоговой службе Республики Абхазия". Эта дата является днем создания Государственной налоговой службы страны, которая Указом президента в 2002 году была преобразована в Министерство по налогам и сборам.





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