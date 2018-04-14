Сымботяну: даже шлепок ребенку считается насилием

Глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, где грань между жесткими методами воспитания и насилием.

Насилие является одной из важнейших проблем современного общества. Наиболее уязвимой категорией являются дети и подростки. Их интересы и права часто нарушаются. Согласно официальным данным, в период с января по май 2017 года сотрудники образовательной системы сообщили о более чем пяти тысячах случаев насилия над детьми в их семьях, школах и других общественных местах и службах.

Где грань между жесткими методами воспитания и насилием? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну.

"Любой шлепок или оскорбление — это уже насилие. Естественно, что дети растут и познают мир, и во время этого они могут проявлять такое поведение, которое может не понравиться родителям. Но за это ведь не нужно оскорблять. Любое замечание должно быть доброжелательным, чтобы ребенок чувствовал, что вы его учите и делаете это с любовью", — отметила эксперт.

По словам собеседницы, жестокое обращение с детьми является следствием психологической травмы, полученной родителями в детстве.

"Насилие передается по наследству. Те модели воспитания, которые ребенок почувствовал на себе, он потом обязательно повторит на своих детях. Даже если в детстве он говорит, что никогда не будет бить или ругать своих детей, он все равно будет это делать, если так поступали с ним", — заключила Даниела Сымботяну.



