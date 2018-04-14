Куджба о ракетном ударе по Сирии: Запад не хочет, чтобы Россия решила вопрос

"Западные страны всегда стараются создать проблемы. Они вмешиваются и усложняют положение не только в Сирии, но и в других местах земного шара. Я считаю, что это агрессия, то что произошло сегодня утром. Это было сделано для того, чтобы усложнить решение вопроса Сирии. Запад не хочет, чтобы Россия могла урегулировать вопрос Сирии. Они хотят, чтобы Россия всегда каким-то способом договаривалась с ними.Запад объявил, что было использовано химическое оружие, это только повод для агрессии",- сказал Куджба.

14 апреля США при поддержке своих западных союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

По данным Минобороны России, по объектам в Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля".