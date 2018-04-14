Каюн о "Тотальном диктанте" в Абхазии: все больше желающих проверить грамотность

"Мы в пятый раз пишем "Тотальный диктант". С каждым годом количество желающих принять в нем участие увеличивается. Это и учащиеся, преподаватели других предметов, граждане, проживающие в республике, которым далеко может за двадцать, но решили проверить свою грамотность.

В этом году писали диктант более 115 человек. На первый взгляд диктант был сложный с точки зрения пунктуации. Но при серьезном подходе изучения русского языка, можно было справиться. Я сразу предупредила всех наших пишущих, что если вдруг оценка будет ниже четверки, не будем говорить о тройке, чтобы они не расстраивались, самое главное проверить самих себя и понять, что надо еще работать, для того, чтобы быть грамотными", — сказала Каюн.

Она сообщила, что после проверки результаты работ будут отправлены в штаб "Тотального диктанта" в Новосибирск.