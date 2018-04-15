15:30 15 Апреля 2018
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Валентина Зайцева
© Sputnik Владимир Бегунов

Зайцева о заражении паразитами от рыбы: в Абхазии маловероятно

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О вероятности заболеть гельминтозом, передающимся через зараженную рыбу, в интервью Sputnik Абхазия рассказала врач-паразитолог Сухумской санэпидстанции Валентина Зайцева.

Роспотребнадзор сообщил, что риск употребления населением необеззараженной рыбы, особенно в эндемичных по описторхозу, анизакидозу и дифиллоботриозу территориях, остается высоким. Кроме того, существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию.

"Мы не эндемичный район, и случаев описторхоза в Абхазии быть не может. Заразиться описторхозом мы можем лишь в том случае, если нам завезут зараженную рыбу — тарань, строганину, карповые породы. У нас не живет первый промежуточный хозяин паразита — это моллюск Bithynia inflata, который необходим для продвижения, сохранения вида паразита, поэтому цикл прерывается. Паразит не развивается, мы можем "спокойно спать" в этом плане. Для предотвращения заражения следует требовать стандарт качества полуфабрикатов в местах, где посетителям предлагается японская кухня", — отметила Валентина Зайцева.

Подробности слушайте в подкасте.




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