Тагиев: главная достопримечательность Абхазии – люди

"Очень гостеприимный город, люди гостеприимные, публика невероятно доброжелательная, открытая, и очень приятно работать с такими зрителями. И, как бы это пафосно не звучало, самая главная достопримечательность Абхазии – люди. Они излучают тепло и добро. Ты идешь по улице, а с тобой может поговорить человек так, как будто он тебя знает. И лично у меня от этого нет какого-то дискомфорта или отторжения. Наоборот, хочется продолжать общаться. Вот, мы шли группой пять-шесть человек после первого спектакля, и одна женщина на улице спрашивает у нас, откуда мы такие веселые идем. Мы остановились и ответили, что мы артисты, и затем мы так разговорились, как будто мы давние знакомые. От этого возникает спокойствие и доверие к людям", – сказал Фарид Тагиев в интервью Sputnik Абхазия.