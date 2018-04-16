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Александр Студеникин
© Фото : предоставлено Александром Студеникиным

Студеникин о ситуации в Сирии: Запад окончательно похоронил международное право

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Темы:
Ракетный удар по Сирии (34)
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Ракетные удары по Сирии, нанесенные США, Британией и Францией, не принесли военного ущерба Сирии, однако это сигнал к развитию вооружения, отметил в интервью радио Sputnik Абхазия политолог Александр Студеникин.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

"Их действия можно оценить как самое грубое нарушение международного права. То право, которое действовало после окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, западные страны окончательно похоронили. Тогда оно действовало, когда в мире был баланс, когда после кровопролитной войны ситуация сложилась так, что СССР одержал сокрушительную победу над врагом, и после этого союзники были вынуждены установить общие правила игры. В те времена противников у Советского Союза тоже было много, но мощь СССР позволила сесть за стол и говорить о конфигурации нового мирового устройства. Эта система работала до той поры, пока был жив СССР. После этого Запад опять перешел к своей излюбленной тактике, и все разговоры о том, что они придерживаются своих неких принципов – все это неправда", — отметил Студеникин.

Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс США об ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии с Конституцией и для защиты интересов США. Это следует из письма главы государства лидерам обеих палат Конгресса, которое распространил Белый дом.

Темы:
Ракетный удар по Сирии (34)



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