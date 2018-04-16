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Хамза Шахин
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Хамза Шахин: сирийцы ценят готовность Абхазии оказать военную помощь

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О настроении, царящем среди населения Сирии после ракетных ударов, нанесенных по стране Соединенными Штатами, Британией и Францией, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал депутат Народного Совета Сирии Хамза Шахин.

"Во время военной акции, которую предприняли западные страны, люди вышли на улицы, собрались на площади в Дамаске. Мы не боимся ни США, ни Франции, ни других стран. Мы очень сильные, все мы вместе с нашим руководством защищаем нашу родину. Настроение у нас очень хорошее, мы уверены в победе, наша армия очень сильная. Все это благодаря нашим друзьям, которые помогают таким как Россия, Абхазия. Мы очень высоко ценим заявление Министерства обороны Абхазии, в котором говорится о готовности защитить сирийский народ", — отметил Хамза Шахин в беседе по телефону с ведущим радио Sputnik Абхазия Алхасом Манаргия.  

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3:42 мск до 5:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

Руководство Министерства обороны Республики Абхазия осудило данный инцидент и расценивает его как провокацию к развязыванию большой войны. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.  В сообщении, в частности, говорится, что Вооруженные силы Республики Абхазия готовы выступить на защиту сирийского народа и оказать ему помощь профессионально подготовленными специалистами, в том числе и летным составом.


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