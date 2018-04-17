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Армен Гаспарян
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Гаспарян: Азербайджан может воспользоваться дестабилизацией в Армении

Радио
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Азербайджан может воспользоваться внутриполитической дестабилизацией в Армении для начала силовых действий в Карабахе, сказал в эфире Sputnik политолог и публицист Армен Гаспарян.

"Действия армянской оппозиции в последние дни оказались в тени событий в Сирии. Но это увлекательная история с точки зрения реализации политических технологий на постсоветском пространстве", — сказал в эфире Sputnik политолог и публицист Армен Гаспарян.

По его словам, сначала были взломаны двери университета, потом почему-то захвачено Общественное радио. Возможно, люди даже не понимали, что это стратегический объект под охраной государства.

После этого, по его словам, идут угрозы о том, что будет блокада улиц Еревана. С точки зрения технологий, наверно, можно перекрывать мосты, если у тебя есть 500-600 сторонников.

"Другой момент, о котором Пашинян забывает. Страна, которая находится в состоянии войны с соседним государством, меньше всего должна быть заинтересована в широких внутренних потрясениях", — сказал Гаспарян.

По его словам, захват государственного стратегического объекта — это определенный намек на серьезность действий.

Попытка устроить транспортный коллапс может, по его мнению, также привести к более серьезным последствиям, чем подозревает сам Пашинян.

"Дело в том, что не дай бог, страна-противник в конфликте вокруг Карабаха попытается, пользуясь внутренней нестабильной обстановкой в Армении, начать реализовывать там силовой вариант", — сказал Гаспарян.

По его словам, фондами Сороса и другим организациями давно были разработаны методички о том, как именно надо поступать в случае общественных и политических явлений. Как нужно провоцировать внутриполитический кризис.

"Мне представляется, Пашиняну гораздо важнее было бы заняться непосредственно политической дискуссией, а не стараться дестабилизировать ситуацию на улицах. Не в тех условиях внешнеполитических находится Армения, чтобы ввергать себя в очень жесткую политическую конфронтацию", — отметил Гаспарян.

Никол Пашинян – лидер партии "Гражданский долг", депутат парламента Армении с 2012 года. Был главным редактором газеты "Айкакан жаманак" ("Армянское время"). Всегда выступал с оппозиционных позиций, в 2008 году присоединился к первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну в его избирательной кампании и активно участвовал в событиях 1 марта, по итогам которых был объявлен в розыск и сдался полиции через год.

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В 2010 году Пашиняна приговорили к семи годам лишения свободы за организацию беспорядков, но он вышел на свободу в 2011 году по амнистии. Был избран в парламент по списку Армянского национального конгресса (АНК), возглавляемого Левоном Тер-Петросяном. Ныне возглавляет фракцию оппозиционного блока "Елк" в парламенте.





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