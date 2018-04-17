Киселев: Россия поменялась местами со свободолюбивым Западом

"Мы всегда будем поддерживать радио. И не только потому, что 10 лет своей журналистской карьеры я провел на радио. Я 10 лет вещал на норвежском языке, тогда мы вещали в СССР. "Россия сегодня" и наш зарубежный бренд Sputnik, как наследники "Московского радио", вещаем порядка 800 часов в сутки на 32 языках. Я вырос с внутренним слоганом, что радио – это язык мысли. С этим я абсолютно согласен. Но радио — это еще и язык эмоций", — рассказал Киселев.

Он также отметил самые важные аспекты сегодняшнего радиовещания.

"Для нас очень важно проверять информацию. Нас, конечно же, будут обвинять в каких-то фейках, но более грандиозных фейков с этой псевдохимической атакой в пригородах Дамаска, которые сейчас конструируются на наших глазах, даже трудно себе представить. Нам нужно стремиться очищать информацию, быть корректными с ней и преследовать точность. Это наша редакционная политика. Во многом мы поменялись местами со свободолюбивым Западом. Во времена СССР Запад был за свободу передвижения, а мы обносили себя колючей проволокой. Сейчас мы поменялись местами", — отметил Киселев.

IV Международный форум русскоязычных вещателей проходил при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Россотрудничества. Генеральный информационный партнер – МТРК "Мир". В этом году мероприятие посетило более 200 участников.



