Барциц: мечтаем о перерождении "Сухумского забега" в "Сухумский марафон"

"Есть мечта у нас, у меня, чтобы Сухумский забег переродился в Сухумский марафон. Марафон это забег на дистанцию 41 километр 200 метров. Сегодня список участников Сухумского забега охватывает обширную географию. Есть участники из Казани, Минска, Уфы, Москвы, Сочи, Краснодара. Это говорит о том, что история забега в городе Сухум людям интересна, они готовы приезжать к нам в гости и принимать участие в подобных стартах. В плане организации подобных забегов, Сухум уникальное место, красивая набережная. Можно сделать маршрут 41 километр, разделить его на два круга. Подготовить такую трассу, где можно забежать на "фуникулер", после спуститься на набережную, а затем на проспект. Можно сделать красивый эффектный, не похожий ни на один другой Сухумский марафон. Это все в перспективе. А сейчас нам нужно развивать наш Сухумский забег. Сделать так, чтобы количество участников из года в год увеличивалось. Радует, что есть поддержка со стороны властных структур.

Существует спортивный туризм, и люди выбирают направления исходя из того, какие спортивные события происходят в стране. Для республики это очень выгодно", — отметил Барциц.

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Сухуме 6 мая пройдут соревнования по триатлону.

В число организаторов спортивных соревнований входят Федерация триатлона Абхазии, администрация города Сухум, комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, Госкомитет по физической культуре и спорту, Федерация триатлона России, серия стартов "Титан", Информационный партнер Информагентство Sputnik Абхазия.