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Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия о памятниках в Абхазии: собственники стали добросовестнее

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В Международный день памятников и исторических мест замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия рассказал в эфире Sputnik о том, что многие пользователи объектов культурного наследия в последние годы стали добросовестнее.

"Я замечаю в последнее время, что многие пользователи объектов культурного наследия, и те, кто взял в аренду, и те, кто живет, имеет в собственности, стали добросовестно относиться к памятникам. Они стали обращаться к нам, хотят получить охранное обязательство. Раньше под пушечный выстрел к себе не подпускали, а сейчас сами приходят. И местные органы их заставляют подписывать с нами охранно-арендные или арендные обязательства. Когда делают ремонты фасадов или внутренние работы, просят дать архитектурно-реставрационное задание. Это замечательно, это сдвиг в сознании", — отметил Кобахия.

Подробнее беседу слушайте в аудиоподкасте.




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