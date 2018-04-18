Джинджолия: предложим многодетным семьям способы зарабатывания денег

"Мы предлагаем освободить семьи с шестью и более детьми от оплаты коммунальных услуг, от выплат по приватизации жилья. Хотим внести статью в законопроект о социальных проектах. Когда семьям будет предлагаться не просто монетизирование льгот, пособий, а будут предложены способы для зарабатывания денег, для самообеспечения. Мы объездили такие семьи, большинство из них живет в деревнях. У старших детей в семьях есть интерес самим зарабатывать на жизнь. Многие из них стесняются благотворительной помощи. Мы попытаемся предложить им социальные проекты. Они пока в стадии разработки. Количество таких семей — пятьдесят. Это позволяет говорить об эксперименте, в случае неудачи которого государство не понесет глобального ущерба", — заметил Джинджолия.

Касаясь проектов, депутат отметил, что был изучен опыт различных организаций, оказывавших помощь многодетным малоимущим семьям.

Более подробно в аудиоподкасте.