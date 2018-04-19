Аджинджал: технологии Google и Facebook позволяют манипулировать мнениями

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", большинство жителей западноевропейских стран считают, что Google и Facebook используют алгоритмы для манипулирования информацией в пользу той или иной политической точки зрения. В эфире радио Sputnik Абхазия общественный деятель, блогер Рисмаг Аджинджал поделился своим мнением на этот счет.

Согласно опросу, большинство немцев (68%), итальянцев, американцев (по 60%), французов (57%) и британцев (54%) считают, что Google и Facebook используют алгоритмы для манипулирования информацией в пользу той или иной политической точки зрения.

"Манипуляцией информации в той или иной степени занимаются все. Любая передача или какой-то вопрос поддерживает или против него выступает. У таких крупных корпораций, как Google и Facebook, огромные базы данных, очень много людей на них подписано. Им сам бог велел, имея такие возможности, продвигать какие-то вещи. Об этом хорошо говорят недавние выборы президента США. Его штаб продумал все технологии максимального использования возможностей этих социальных сетей. Но я бы сейчас не назвал их главным злом всего человечества", — отметил Рисмаг Аджинджал.