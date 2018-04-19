Коротченко о будущем Сирии: нужна новая конституция

"Американцы оставят попытки ударов по Сирии или, условно, через какое-то время снова поступит шумный инфоповод, и все опять может подойти к страшному. Все будет зависеть от того, куда будет развиваться политическая ситуация в Сирии. По большому счету, война в Сирии завершена. Вопрос в том, какое будущее ее ждет. Здесь чрезвычайно важна реализация тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Создана конституционная комиссия, которая будет вырабатывать будущее конституционное устройство Сирии. Необходимо сочинскую площадку переносить в Женеву и вырабатывать будущее Сирии, принимать новую конституцию", — отметил Коротченко в эфире радио Sputnik.



