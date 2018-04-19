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Игорь Коротченко
© Sputnik Михаил Воскресенский

Коротченко о будущем Сирии: нужна новая конституция

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Темы:
Военная операция в Сирии (120)
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О возможности урегулирования и прекращения гражданской войны в Сирии в эфире радио Sputnik размышляет главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

"Американцы оставят попытки ударов по Сирии или, условно, через какое-то время снова поступит шумный инфоповод, и все опять может подойти к страшному. Все будет зависеть от того, куда будет развиваться политическая ситуация в Сирии. По большому счету, война в Сирии завершена. Вопрос в том, какое будущее ее ждет. Здесь чрезвычайно важна реализация тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Создана конституционная комиссия, которая будет вырабатывать будущее конституционное устройство Сирии. Необходимо сочинскую площадку переносить в Женеву и вырабатывать будущее Сирии, принимать новую конституцию", — отметил Коротченко в эфире радио Sputnik


Темы:
Военная операция в Сирии (120)

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