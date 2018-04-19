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Заур Гулиа
© Sputnik Томас Тхайцук

Гулиа об участии в Ялтинском форуме: особо интересуемся вопросами цифровой экономики

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Замминистра экономики Абхазии Заур Гулиа рассказал Sputnik о том, что представляет наибольший интерес для делегации Абхазии на Ялтинском международном экономическом форуме.

"Мы посетили ряд площадок, которые представляют для нас большой интерес. Это в первую очередь вопросы, связанные со становлением цифровой экономики. В нашей стране сейчас также рассматриваются пути, определяются модели развития экономики. В том числе с использованием современных цифровых  технологий. Поэтому это тема для нас особенно актуальна", — отметил Гулиа.

IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) начал работу 19 апреля.
Ялта принимает 3 тысячи участников форума из регионов России и более 60 стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Делегацию министерства экономики Абхазии на Ялтинском форуме возглавляет министр Адгур Ардзинба.




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