21:57 20 Апреля 2018
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Анна Калягина
© Sputnik / Томас Тхайцук

Калягина: туристический сезон в Абхазии будет нелегким

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О том, каким будет предстоящий туристический сезон в Абхазии, в эфире Sputnik своим мнением поделилась президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Что касается статистики, пока точных данных нет. По майским турам можем сказать, что откат большой. По лету тоже запросов не очень много. Все покажет сезон, но запросов мало".

По словам Калягиной запросы на отдых в Абхазию в основном приходят в марте, в конце апреля, в мае.

При этом она признала, что отследить их не так легко. Многие не обращаются к туроператорам, частным порядком приезжают или бронируют путевки на сайте самого отеля.

"Мы сейчас собираем статистические данные, и у всех отелей они разные. У кого-то 3-6 процентов загрузки на лето,  а у кого-то 40%. Ожидания не очень хорошие. Мы понимаем, что предстоит трудный, сложный сезон.

Мы вытянем, если к нам приедут частники, приедут люди, которые еще не выбрали страну посещения для отдыха", — сказала Калягина.




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