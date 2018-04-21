Савилова о "лавках счастья" в Абхазии: жизнь может измениться

Представитель проекта Colors of Nation Анна Савилова рассказала в эфире Sputnik о том, что в этом году в Абхазии планируют осуществить новый проект.

"В этом году в Абхазии будет очень интересный, на наш взгляд, проект про искусство, про позитивные эмоции, про счастье. Мы считаем, если люди будут думать об этом, то наша жизнь может постепенно меняться к лучшему. В этом году будем устанавливать "лавки счастья" в городах Абхазии. Это арт-объекты, лавки, которые будут разрисовываться художниками, участвующими в проекте на тему счастья", —сообщила Савилова.

По ее словам такие лавки будут установлены в Очамчыре, на набережной в Сухуме, а также в Гудауте и Пицунде.

Проект "Colors of nation" (Цвета нации – ред.) представляет Абхазию посредством самых разных вещей – это и производство продукции с использованием работ абхазских художников и фотографов, выставки, участие в благотворительных мероприятиях и прочее. Ежегодно команда "Colors of nation" проводит одно масштабное мероприятие в различных городах Абхазии.