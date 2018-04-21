Зайцева: если ребенок много грустит, проверьте его на лямблии

О симптомах и профилактике лямблиоза, который нередко встречается среди жителей Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-паразитолог Сухумской санэпидстанции Валентина Зайцева.

"Мнение о том, что лямблии могут проживать в печени и желчевыводящих путях ошибочное. Там лямблии находиться никак не могут, потому что желчь на них действует губительно. Место локализации – слизистая оболочка нижнего отдела двенадцатиперстной кишки и верхний отдел тонкого кишечника. Питается данный паразит пристеночным пищеварением, тем самым нарушая всасывание витаминов и микроэлементов, в результате чего может развиться бурная симтоматика данного заболевания", — отметила Зайцева.

Она также подчеркнула, что нельзя путать данное заболевание с гельминтозом.

"Это протозооз. В Абхазии из протозоозов лямблиоз занимает первое место. Это заболевание встречается во всем мире повсеместно, но в основном ему подвержено население, проживающее в субтропическом климате. Подвержено лямблиозу в основном детское население. Страдает иммунитет, ребенок начинает чаще болеть, часто восприимчив к глистным инвазиям. Лямбль – русский ученый, который открыл данный вид простейших, назвал их простейшими грусти. Очень часто дети, которых приводят на консультации, имеют печальный вид. Лямблии влияют на нервную систему, что выражается в нервозности, повышенной раздражительности, плаксивости", — рассказала врач.

Лямблиоз – протозойное заболевание, вызываемое простейшими лямблиями, которые поражают желудочно-кишечный тракт. Место их локализации – тонкий кишечник.



