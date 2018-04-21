Лепехин о шорт-листе конкурса Бузины: отмечен руководитель Русского общества Абхазии

По сообщению пресс-центра МИА "Россия сегодня", подготовка к Международному конкурсу имени Олеся Бузины за 2017–2018 годы и отбор претендентов на получение престижной международной награды состоялся в рамках заседания Зиновьевского клуба. Модератором мероприятия выступил член Зиновьевского клуба, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

"Для нас очень важна литературная номинация. Бузина был журналистом-публицистом, а также писателем. С моей точки зрения, он был ведущим писателем Украины XXI века. Помимо литературных и медийных премий, есть еще номинации «Правозащитная деятельность» и «Гражданская позиция». В номинацию «Гражданская позиция» в этот раз попал солист группы Pink Floyd за интересное высказывание об инсценировке химатаки в Сирии. На премию в этой номинации претендуют много известных людей. Роман Рязанцев попал в список за свою активность в русской диаспоре в Абхазии. Он попал в сферу внимания по многим причинам, в том числе за активное участие с соотечественниками во время выборов президента России", — сообщил Владимир Лепехин.

Международный литературно-медийный конкурс имени Олеся Бузины присуждается за достижения в области литературы, журналистики и общественной деятельности, связанных с историей Украины и России и современными событиями в обеих странах. Широко известный еще при жизни журналист, публицист и писатель Олесь Бузина, как известно, выступал против насилия в принципе и, особенно, — против насилия в споре славян между собой. Сам он делал все возможное, чтобы украинский народ был един, но не на униатско-нацистской платформе, а на принципах интернационализма и реального братства русских, украинцев, малороссов, белорусов и русин.

Конкурс был учрежден в сентябре 2015 года в МИА "Россия сегодня". Затем была сформирован оргкомитет, который в течение полугода собирал заявки в список потенциальных победителей конкурса по восьми номинациям — от военной журналистики и публицистики до литературной и правозащитной деятельности.