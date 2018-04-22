Делибалтян: купание в горных реках и озерах Абхазии не разрешено

Почему нельзя купаться в горных реках и какую опасность они несут, в интервью Sputnik Абхазия рассказал первый заместитель министра ЧС республики Тигран Делибалтян.

15 апреля сотрудники Адлерского и Краснополянского подразделений ЮРПСО МЧС уже спасли двух человек, попавших в трудные ситуации на горных реках.

В преддверии майских праздников и начала курортного сезона первый заместитель министра ЧС Республики Абхазия Тигран Делибалтян в интервью журналисту Sputnik Бадраку Авидзба рассказал, какая опасность может подстерегать отдыхающих на берегах бурных рек, и почему купание в ледяной воде может стоить человеку жизни.

"В Абхазии нет разрешенных мест для купания в реках или озерах. Наши горные реки быстротечные и холодные, поэтому купание в них запрещается. Особенно осторожными нужно быть в праздничные дни во время пикников, когда многие употребляют горячительные напитки. У человека, употребившего спиртные напитки, при заходе в холодную воду происходит перепад температур, сужаются сосуды, что может привести к смерти. На практике уже было несколько таких случаев. Купание в реках и, в частности, в озере Рица запрещено", — отметил Делибалтян.

Уровень горных рек может подняться в считанные секунды, что является еще одной опасностью. Подробности слушайте в подкасте.



