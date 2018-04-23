Задорожная: умение читать - не показатель готовности ребенка к школе

Что должен знать и уметь ребенок перед поступлением в первый класс, есть ли необходимость заниматься на курсах дошкольной подготовки? Своим мнением на этот счет в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась педагог с двадцатилетним стажем, преподаватель начальных классов столичной школы №2 Марина Задорожная.

"Перед школой многие родители начинают искать самых лучших репетиторов, ищут лучшие детские сады, чтобы подготовить детей. Поэтому дети в школу приходят совершенно разные. Но проблема в том, что по-разному видят, в чем заключается готовность ребенка к школе. Из моего опыта я могу сказать, что для первоклассника не главное уметь читать и писать. Такой ребенок, но с несформированной волевой сферой, может очень быстро отстать от других детей. Главный показатель готовности ребенка к школе – это общее развитие ребенка, то, как он видит свою деятельность в школе", — отметила Марина Задорожная в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.