Хинтба о пьесе "Все мои сыновья": абхазскому зрителю будет интересно втройне

О спектакле "Все мои сыновья" по пьесе Артура Миллера, премьера которого состоится в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 26 и 27 апреля 2018 года, журналистам рассказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

Идея поставить на сцене РУСДРАМа спектакль по песье Артура Миллера "Все мои сыновья", которая принесла ее автору славу и финансовое благополучие, возникла ровно год назад, добавил Хинтба.

После прочтения этой пьесы, признался он, принял решение о том, что театр обязан ее показать абхазскому зрителю. Если на тот момент еще оставались какие-то сомнения, то все они были отброшены совпадением, который Гендиректору Русдрама показался не просто случайностью.

"Один из последних спектаклей "Все мои сыновья", о котором стоит говорить, состоялся в театре Маяковского и поставил ее учитель нашего режиссера-постановщика Антона Киселюса Леонид Хейфиц. Таких совпадений просто не бывает и это все не случайно", — уверен Хинтба.

Этот спектакль необычный для Русдрама и актуальный для Абхазии, подчеркнул он. Главная особенность постановки заключается в том, что актеры и зрители сблизятся в эмоциональном и пространственном плане. Уже построен амфитеатр, рассчитанный всего на сто человек и это, по мнению Хинтба, будет способствовать более глубокому погружению зрителей в атмосферу спектакля.



