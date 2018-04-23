Затулин об отставке Саргсяна: внешнеполитический курс Армении не изменится

Первый заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал отставку премьер-министра Армении и рассказал, как будут развиваться отношения между Арменией и Россией.

"Отставка Сержа Саргсяна, не буду скрывать, прозвучала как гром, не среди ясного неба но, во всяком случае, неожиданно. Даже с точки зрения логики действий самого правительства Армении, которое еще вчера говорило, что будет отстаивать себя от попыток свергнуть тех, кто представляет 7-8 % населения. Но идея оказалась заразительной, а способность сопротивляться правительство не продемонстрировало. Это заставляет подозревать, что дело не только в Пашиняне. А дело в том, что за время президентства Саргсяна образовалось достаточное количество недовольных и в высоких сферах армянской власти. Они оказались не готовы в решающий момент поддержать, теперь уже премьера Саргсяна. В этой ситуации, оценив обстоятельства, Серж Саргсян мог попробовать прибегнуть к силе, он на это намекал в разговоре с Пашиняном, или поступить так, как он и поступил. Можно сказать, что он принес себя в жертву. Удовлетворятся ли этой жертвой? Многие считают, что самолюбие протестантов должно быть удовлетворено. Мы это узнаем очень скоро. В течение недели по Конституции должна быть внесена кандидатура нового премьера", —сообщил Затулин.

По его мнению им может оказаться нынешний первый вице-премьер и бывший премьер-министр Карен Карапетян.

"Что касается внешнеполитического курса, то здесь я абсолютно убежден, что кто бы ни пришел, тот подтвердит прежние обязательства Армении. Это просто азбука. По-другому быть не может.

Даже если представить, что какой-нибудь сумасшедший предложил кандидатуру Пашиняна во главе правительства, то и он, в отличие от того, что говорил, будучи депутатом, вынужден был бы сказать, что все оставляет на своем месте.

Как на самом деле это соответствует действительности или это просто пролог к тому, чтобы все изменить на более долгосрочной перспективе, если придут радикалы к власти, то можно догадываться. Но если придет, останется Карапетян, то нет оснований подозревать, что российско-армянские отношения ухудшатся", — сообщил Затулин в эфире Sputnik.