Киселюс о "Всех моих сыновьях" в РУСДРАМе: Миллер заставил нас всех перевернуться

О работе над спектаклем "Все мои сыновья", премьера которого состоится в РУСДРАМе 26 и 27 апреля, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал режиссер-постановщик Антон Киселюс.

"Состояние актеров сейчас запредельное, все волнуются. Артур Миллер заставил нас всех немного вскрыться, перевернуться", — отметил режиссер в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

Антон Киселюс также рассказал о новом пространстве и малых формах, используемых в этом спектакле.

"За этой площадкой стоит огромный зрительный зал, двадцать метров дыхания вглубь. Мы это пространство взяли в союзники", — немного приоткрыл секрет Киселюс.

Идея поставить на сцене РУСДРАМа спектакль по песье Артура Миллера "Все мои сыновья", которая принесла ее автору славу и финансовое благополучие, возникла ровно год назад, сообщил на пресс-конференции 23 апреля генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.



