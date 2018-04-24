Киселюс о "Всех моих сыновьях" в РУСДРАМе: Миллер заставил нас всех перевернуться

"Состояние актеров сейчас запредельное, все волнуются. Артур Миллер заставил нас всех немного вскрыться, перевернуться", — отметил режиссер в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.
Антон Киселюс также рассказал о новом пространстве и малых формах, используемых в этом спектакле.
"За этой площадкой стоит огромный зрительный зал, двадцать метров дыхания вглубь. Мы это пространство взяли в союзники", — немного приоткрыл секрет Киселюс.
Идея поставить на сцене РУСДРАМа спектакль по песье Артура Миллера "Все мои сыновья", которая принесла ее автору славу и финансовое благополучие, возникла ровно год назад, сообщил на пресс-конференции 23 апреля генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.