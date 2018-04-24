Данилин об ООН: утратил инструменты сдержек и противовесов

"Ожидали хоть каких-то слов после того как была осуществлена, прямая агрессия в отношении Сирийского государства, ООН оказался бессилен что-либо сделать по этому поводу. Оказался бессилен и Совбез ООН, и слова генсека беспомощны так же, как и организация в последнее время. Из этого следует, вроде бы ООН где-то там глубоко против того, чтобы наносились удары по суверенному государству, но это настолько глубоко, что он не хочет это осудить публично. Просто признаюсь, что не работают инструменты демократии ООН. Надо бы как-то реформировать ООН и Совбез ООН, но, понимая позицию, которую занимает генсек организации, видно, как он хочет реформировать Совбез, чтобы не было ни у кого права вето, кроме как у нескольких государств, таких как США, Великобритания, и забрать это право у России и Китая. Это основная цель реформы в будущем в глазах генсека. Тогда этот институт Совбеза ООН будет работоспособным. Правда, генсек ООН забывает, зачем создавался институт и зачем вводилось право вето. Право вето в Совбезе ООН — это ни какая-то фикция, а инструмент сдержек и противовесов. Если раньше ООН был не просто трибуной, на которой мог выступить лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи, а серьезной площадкой для переговоров, в том числе и сдерживающим фактором. Любая агрессия обычно встречалась, даже агрессия, казалось бы, международно успешных государств, таких как США, Великобритания и Израиль встречали дружное осуждение всегда. В последние годы это не работает. С тех пор как Бараку Обама вручили Нобелевскую премию мира за то, что он в будущем развяжет несколько войн, с этих пор и перестал работать инструмент ООН как место, где международная агрессия будет осуждаться. Когда фарс в мире начал превышать все разумные пределы, примерно на этом же этапе конец действий прошлого генсека и начало действий нового генсека, произошло выхолащивание сути этой организации", — сказал Данилин в студии Sputnik.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир вновь столкнулся с холодной войной, и это произошло на фоне усугубления структурных проблем Совета Безопасности.

Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

По его словам, в настоящий момент страны мира больше не контролируются двумя противоборствующими сторонами и в различных регионах, в частности Ближневосточном, свою активность демонстрируют множество разных игроков.