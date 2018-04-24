Лесных о мраморных клопах: Абхазия в эпицентре экологической катастрофы

"Мы дважды приезжали от информационно-аналитического центра "Агробезопасность". Это беспрецедентная инициатива, потому что очевидно, что Абхазия не на пороге экологической катастрофы, а в начале эпицентра экологической катастрофы. И дальше это будет продолжаться, если сейчас не принять беспрецедентные меры", — сказала Лесных.
По словам Ольги Лесных, масса собранного в Абхазии мраморного клопа к концу сезона могла бы дать огромное потомство, переводя в килограммы, она составила бы 300 тысяч тонн. Это было бы равносильно выжженному полю.