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Ольга Лесных
© Sputnik Бадри Есиава

Лесных о мраморных клопах: Абхазия в эпицентре экологической катастрофы

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (91)
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О том, как проходил этап механического сбора мраморного клопа в Абхазии и каких последствий от нашествия насекомого-вредителя удалось избежать в результате принятых мер, на совещании в Кабинете Министров республики рассказала сотрудник информационного аналитического центра "Агробезопасность" Ольга Лесных.

"Мы дважды приезжали от информационно-аналитического центра "Агробезопасность". Это беспрецедентная инициатива, потому что очевидно, что Абхазия не на пороге экологической катастрофы, а в начале эпицентра экологической катастрофы. И дальше это будет продолжаться, если сейчас не принять беспрецедентные меры", — сказала Лесных. 

По словам Ольги Лесных, масса собранного в Абхазии мраморного клопа к концу сезона могла бы дать огромное потомство, переводя в килограммы, она составила бы 300 тысяч тонн.  Это было бы равносильно выжженному полю.  

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (91)

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