Разуваева: существует кодекс "Георгиевской ленточки"

"Существует кодекс "Георгиевской ленточки", который в свое время был придуман ее создателями. Есть кодекс также ленточки обновленный, который был создан волонтерами Победы. Там подробно описано как, каким образом можно крепить ленточку, как правильно к ней относиться. Безусловно, когда акция становится народной, настолько масштабной, это влечет и обратный эффект. К сожалению, мы каждый год сталкиваемся с какими-то историями, когда за счет ленточки пытаются продвигать какие-то коммерческие продукты, называют рестораны. Это, конечно, неуважение очень большое, совершенно неправильно. Что касается того, как правильно носить ленточку на воротничке пиджака, либо на груди ближе к сердцу, но в то же время, ни в коем случае не из-за уважения, скорее из-за незнания, молодые люди одевают на рюкзак, на сумку. На антенну автомобиля можно. Единственное в кодексе сказано, что если ленточка пачкается, то ее необходимо заменить. Организаторам, волонтерскому движению нужно больше информировать людей, рассказывать о том, как правильно относиться к ленточке. Это действительно символ, хотя и не наградной, но требует определенного уважения. Я думаю, это вопрос времени. Люди должны больше об этом символе узнавать. Призываем всех, в интернете можно легко найти кодекс "Георгиевской ленточки", прочитать, посмотреть и не совершать ошибок", —сказала Разуваева в эфире Sputnik.

24 апреля стартовала акция "Георгиевская ленточка": первые георгиевские ленточки ко Дню Победы появились в Москве. По традиции символ уважения к исторической памяти начали раздавать у стен международного информационного агентства "Россия сегодня", журналисты которого в марте 2005 года придумали эту акцию.

Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.