Ардзинба: Крымский мост сблизит полуостров с Абхазией

Между курортами Черного моря необходимо развивать транспортное сообщение, сказал в интервью Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Арздзинба на экономическом форуме в Ялте.

"Нам необходимо выстроить такую систему, чтобы граждане России выбирали для своего отдыха не Турцию и Египет, а курорты, расположеные на берегу Черного моря. Это можно сделать путем транспортного сообщения.

Крымский мост позволит сблизить наши позиции. Речь идет о перспективе транспортного взаимодействия, то есть потенциальный турист должен понимать, что, выделив 10-15 дней своего отпуска и отправившись на курорты Черноморского побережья, он может посетить Крым, Сочи, Абхазию. Есть, конечно, и проблемы, но мы готовы бороться.

Главный результат, к которому мы стремимся — это благосостояние наших граждан. А для этого надо развивать экономику, экономические отношения, открывать доступ к инвестициям", — отметил Ардзинба в интервью Sputnik.