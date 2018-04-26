Лакербая о вакцинации против кори в Абхазии: есть опасность вспышки

"Каждый человек несет социальную ответственность перед обществом за то, что он не прививается сам и не прививает своих детей. Иммунопрофилактика — это один из эффективных методов снижения инфекционных заболевании в мире. Этот вопрос очень актуален в республике, потому что, к сожалению, по многим причинам охват общей иммунизации в Абхазии не такой большой, и в любом районе нашей страны может в любой момент произойти вспышка любого заболевания. На данном этапе есть опасность вспышки кори. В связи с этим Минздрав Абхазии постановил о проведении дополнительной кампании по вакцинации населения против кори", — сообщила Лакербая на брифинге.

В последнюю неделю апреля проводится Всемирная неделя иммунизации, цель — информация о пользе иммунопрофилактики, о вакцине, о вакцинации и о защите от смертельно опасных заболеваний.