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Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
© Sputnik Бадри Есиава

Павлов об акциях в Абхазии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

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О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

В этом году в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне традиционно запланирован целый ряд мероприятий за пределами России. Более чем в 80 странах по инициативе организаций российских соотечественников при поддержке загранучреждений пройдут акции "Бессмертный полк". Более чем в 90 государствах пройдет акция "Георгиевская ленточка".

"Подготовка к акции "Георгиевская ленточка" идет давно. В Представительство Россотрудничества в Абхазии доставлены ленточки. Различные организации приходят к нам, чтобы начать подготовку к акции во всех городах и районах Республики Абхазия. Когда будет дан старт акции в республике, волонтеры будут раздавать ленточки в наиболее людных местах, ленточки будут также распространяться через местные администрации. Любой желающий может прийти к нам в Представительство и получить ленточку для себя и для тех, с кем он будет участвовать в мероприятиях 9 мая. Мы планируем начать акцию 29 апреля. Традиционно ленточек нам не хватает, мы каждый год привозим все больше и больше, но все равно в них потребность есть", — сообщил Евгений Павлов в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

Он также рассказал об участи Представительства Росотрудничества в "Сухумском забеге", который пройдет на набережной 6 мая.

"Это будет большой спортивный праздник. Второе, не менее важное мероприятие – это велопробег, который 9 мая стартует от Дома Москвы в 9 часов, его участники доедут до Гулрыпша, посетят братскую могилу, возложат цветы и вернутся в Сухум к могиле Неизвестного солдата. Ну, и ставший уже традиционным "Бессмертный полк". Любой желающий может принять в нем участие", — отметил Павлов. 

Ежегодно по всей России и в ряде зарубежных стран проводится международная патриотическая акция "Бессмертный полк", задачей которой является увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранение памяти о доблести и героизме народа, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений. 

В целях подготовки к проведению акции представительством Россотрудничества в Республике Абхазия совместно с абхазской телекоммуникационной компанией "А-Мобайл" организованы условия по обработке и печати портретов ветеранов. Услуги по подготовке портретов оказываются бесплатно всем желающим принять участие в акции.

Подготовительная кампания продлится до 30 апреля. 




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