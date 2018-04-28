Хейфец о Киселюсе: отличался "нережиссерской" скромностью

"Антон в начале своего обучения отличался "нережиссерской" скромностью. Не давал каких-то больших надежд на будущее. Мы его старались максимально растрясти, почувствовать его темперамент, узнать личные пристрастия. Все это развивалось очень медленно, одно было видно, что он очень серьезный. В его развитии в стенах ГИТИСа можно использовать слово "потихонечку". Я узнал, что он ставит в Сухуме "Все мои сыновья" позже, чем хотелось бы. Я знаю, был большой успех, чему, несомненно, рад. Я бесконечно счастлив и поздравляю артистов и Антона", — сказал Хейфец в эфире радио Sputnik Абхазия.

