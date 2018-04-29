Чех Левандовски об Абхазии: экзотическое место

Специалист по международным отношениям из Чехии Якуб Левандовски вот уже второй раз приезжает в Абхазию. О том, какие впечатления у него сложились от пребывания в Абхазии, Якуб рассказал в эфире радио Sputnik.

"Я большой фанат аджики абхазской, просто обожаю ее. В прошлом году получил рецепт от подруги и сделал себе в Чехии аджику. Купил на рынке перец, чеснок, нужные специи и приготовил. Всем друзьям показывал. Только потом всю неделю у меня горело во рту.

Люди здесь очень открытые, приятные, гостеприимные, все время куда-то приглашают. Мужчины ходят в черном, это немного настораживает, но девушки мне очень нравятся. Абхазия — экзотическое место, я бы мог здесь жить", — отметил Левандовски в эфире радио Sputnik Абхазия.

