Чех Левандовски об Абхазии: экзотическая страна

Специалист по международным отношениям из Чехии Якуб Левандовски вот уже второй раз приезжает в Абхазию. О том, какие впечатления у него сложились от пребывания в Абхазии, Якуб рассказал в эфире радио Sputnik.
Перевод на абхазский: Левандовски об Абхазии
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"Я большой фанат аджики абхазской, просто обожаю ее. В прошлом году получил рецепт от подруги и сделал себе в Чехии аджику. Купил на рынке перец, чеснок, нужные специи и приготовил. Всем друзьям показывал. Только потом всю неделю у меня горело во рту.
Люди здесь очень открытые, приятные, гостеприимные, все время куда-то приглашают. Мужчины ходят в черном, это немного настораживает, но девушки мне очень нравятся. Абхазия — экзотическая страна, я бы мог здесь жить", — отметил Левандовски в эфире радио Sputnik Абхазия.
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