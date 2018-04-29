15:29 29 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Начальник международных связей администрации города Сухум Ирина Шония.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шония о городах-побратимах Сухума: надеемся на развитие отношений

Радио
Получить короткую ссылку
40 0 0

У Сухума четыре города-побратима: шотландский Килмарнок, турецкий Адапазары, греческий Ахарне и гваделупский Пуэнт-А-Питер. О том, как ведется сотрудничество с городами-побратимами столицы Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала завотделом международных связей администрации города Сухум Ирина Шония.

"Мы постоянно предлагаем городам-побратимам Сухума наладить связи в виде обмена делегациями, пока не идут на контакты, но мы не теряем надежды, не пропускаем никакие праздники, пишем им письма, приглашаем их к нам. Мы надеемся, что будет дальнейшее развитие отношений. Мы очень открыты, и мы не ставим целью получение из этого экономической выгоды. У городов-партнеров другая миссия. Она не исключает и экономического взаимодействия, но для нас более важен культурный обмен. У нас очень хорошие отношения с Адапазаром, Турция, и мы очень гордимся этим", — сказала Шония в интервью радио Sputnik Абхазия.

Дружба до памятника: история абхазо-шотландских отношений>>

Всемирный день породненных городов проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов. Федерация была основана в Париже в 1957 году. Уже в 1970 году федерация объединяла до тысячи городов более 50 стран Европы, Азии, Африки и Америки.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Участницы ралли классических автомобилей Ингосстрах Exclusive Classic Day, стартовавшего у гостиницы Метрополь в Москве
Неделя в объективе: рождение принца и футбол на высоте
Шоколадный мир: Астанда Джинджолия готовит домашние конфеты
Шоколадный мир: Астанда Джинджолия готовит домашние конфеты
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia