Шония о городах-побратимах Сухума: надеемся на развитие отношений

У Сухума четыре города-побратима: шотландский Килмарнок, турецкий Адапазары, греческий Ахарне и гваделупский Пуэнт-А-Питер. О том, как ведется сотрудничество с городами-побратимами столицы Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала завотделом международных связей администрации города Сухум Ирина Шония.

"Мы постоянно предлагаем городам-побратимам Сухума наладить связи в виде обмена делегациями, пока не идут на контакты, но мы не теряем надежды, не пропускаем никакие праздники, пишем им письма, приглашаем их к нам. Мы надеемся, что будет дальнейшее развитие отношений. Мы очень открыты, и мы не ставим целью получение из этого экономической выгоды. У городов-партнеров другая миссия. Она не исключает и экономического взаимодействия, но для нас более важен культурный обмен. У нас очень хорошие отношения с Адапазаром, Турция, и мы очень гордимся этим", — сказала Шония в интервью радио Sputnik Абхазия.

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Всемирный день породненных городов проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов. Федерация была основана в Париже в 1957 году. Уже в 1970 году федерация объединяла до тысячи городов более 50 стран Европы, Азии, Африки и Америки.