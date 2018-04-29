Дбар: танец предначертан мне судьбой

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Культурные события Абхазии на неделю: в Сухуме спектакли, в Кутоле скачки Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий. 18

"Сухумский забег": что увидят спортсмены на дистанции 6 мая в преддверии 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сухуме состоятся сразу три крупных спортивных мероприятия, одно из них "Сухумский забег". 77