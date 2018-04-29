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Анжела Дбар
Sputnik, Бадрак Авидзба

Дбар: танец предначертан мне судьбой

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О том, как танец стал частью жизни, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала балетмейстер детской хореографической студии "Иааирума" при Государственном ансамбле "Шаратын" имени Эдуарда Бебия, заслуженная артистка Абхазии Анжела Дбар.

"Человек если не может без своей работы, значит действительно, это предначертано ему судьбой и свыше. Правда, бывают такие моменты, когда хочется все оставить. Я очень устаю. У нас занимаются до 200 детей, мы учувствуем во многих конкурсах, это естественно выезды, но побыв недельку без детей, без танцев, репетиций, без привычного режима, начинают приходить мысли, новые идеи, и я вновь рвусь в репетиционный зал", — сказала Дбар в интервью радио Sputnik Абхазия.




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