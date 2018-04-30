Лакербая: родители, которые против вакцинации, сами привиты

"До конца мая ребенок может привиться на базе детской поликлиники, а взрослый — на базе городской поликлиники. Во всех учреждениях есть вакцина. Любой, кто не привит или привит однократно, может обратиться и получить вакцинацию. Если будет большой отклик от населения, то мы эту кампанию проведем и осенью. К сожалению, пока не очень активно люди прививаются, невысокий процент детей, которые получили двукратную вакцинацию. Это достаточно серьезный факт, потому что корь страшна своими осложнениями и для детей, и для взрослых. Родители, которые отказываются от вакцинации, они сами привиты, их никто не спрашивал, их в детстве всех прививали, во времена Союза этот вопрос вообще не стоял, прививаться или нет", — сказала Лакербая в эфире радио Sputnik Абхазия.