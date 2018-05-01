Букштейн о блокировке Telegram: вряд ли получится

"Данные, которые человек размещает в соцсетях или где угодно, изначально принадлежат ему. Так получалось, что если человек разместил данные, удалить их очень сложно, хотя и по российскому, и по европейским, и по американским законам, человек имеет право направить заявление с просьбой удалить данные. Это не работало. Использование зарубежных средств, ненадежных с точки зрения хранения информации, а Telegram является зарубежным средством, с точки зрения частных лиц я согласен. А с точки зрения выполнения государственных или научных задач, нонсенс использовать такие облачные хранилища, находящиеся за территорией России. К нам в фонд приходит много заявлений коммерческих компаний, которые сталкиваются с невозможностью работы из-за блокировки. Мы все это отправляем в Роскомнадзор. Роскомнадзор, наверное, действовал теми средствами, которые у него есть. Так получилось, что средства, наверное, не до конца эффективные. Дальше пошла ситуация в разнос – увеличивали количество заблокированных айпишников, а Telegram все дальше и дальше убегал. Интернет – пространство объемное и такими способами заблокировать Telegram вряд ли получится. Есть другие возможности, к которым нужно было готовиться. Специалистам понятно, что война оказалась неподготовленной. Неподготовленная война всегда приводит к конфузу", — отметил Букштейн в эфире радио Sputnik.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.