16:24 01 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Леонтий Букштейн
© Фото : Архивное фото

Букштейн о блокировке Telegram: вряд ли получится

Радио
Получить короткую ссылку
10 0 0

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik рассказал про блокировку социальных сетей и обучение цифровой грамотности.

"Данные,  которые человек размещает в соцсетях или где угодно, изначально принадлежат ему. Так получалось, что если человек разместил данные, удалить их очень сложно, хотя и по российскому, и по европейским, и по американским законам, человек имеет право направить заявление с просьбой удалить данные. Это не работало. Использование зарубежных средств, ненадежных с точки зрения хранения информации, а Telegram является зарубежным средством, с точки зрения частных лиц я согласен. А с точки зрения выполнения государственных или научных задач, нонсенс использовать такие облачные хранилища, находящиеся за территорией России. К нам в фонд приходит много заявлений коммерческих компаний, которые сталкиваются с невозможностью работы из-за блокировки. Мы все это отправляем в Роскомнадзор. Роскомнадзор, наверное, действовал теми средствами, которые у него есть. Так получилось, что средства, наверное, не до конца эффективные. Дальше пошла ситуация в разнос – увеличивали количество заблокированных айпишников, а Telegram все дальше и дальше убегал. Интернет – пространство объемное и такими способами заблокировать Telegram вряд ли получится. Есть другие возможности, к которым нужно было готовиться. Специалистам понятно, что война оказалась неподготовленной. Неподготовленная война всегда приводит к конфузу", — отметил Букштейн в эфире радио Sputnik.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Первомайские шествия по миру
Пожар в многоэтажном здании в Сан-Паулу. Видео с места ЧП
Кадры рухнувшей горящей высотки в Бразилии
Как подготовиться к сухумскому забегу
На старт, внимание, марш: готовимся к "Сухумскому забегу"

Соцсети

Sputnikabkhazia