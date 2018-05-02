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Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (RACIB) Юрий Припачкин
© Sputnik . Кирилл Каллиников

Припачкин: криптоиндустрия станет условием современной экономики

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В этом и следующем году криптоиндустрия завоюет новые высоты, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

Блокчейн работает одновременно на огромном количестве узлов, следовательно, после генерации того или иного учетного кода или записи изменить ее уже невозможно, напомнил спикер в эфире радио Sputnik.

Как отметил Припачкин, если к ней присоединить какое-либо событие или иную учетную запись, возникает система неизменяемого учета всего, что только возможно. В любых процессах, где нужно или возможно использовать реестровую запись, эта технология находит свое применение и поэтому в мире распространяется.

В качестве примера он привел криптовалюты: если денежную банкноту можно подделать, нарисовав вторую с тем же серийным номером, в случае с криптовалютой это невозможно.

"Поскольку никакие валюты ничем не обеспечены, кроме доверия, криптовалюты начали стремительно завоевывать свой сектор рынка", — отметил он.

Что бы ни говорили регулирующие органы, жизнь развивается быстрее законодательства, подчеркнул он. По прогнозам Припачкина, в этом и следующем годах криптоиндустрия целиком завоюет свои позиции в мире как одно из условий новой экономики.




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