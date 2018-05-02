Гварамия: студенты из Абхазии должны учиться за границей по госзаказу

"Российский союз ректоров активно сотрудничает с Государственной Думой и с Советом Федерации, обсуждают законы. Мы же все это делали с нашим Парламентом до 2008 года. После он к нам не обращался", — сказал ректор АГУ.

Алеко Гварамия подчеркнул, что просить квоты в Российские вузы нужно по тем специальностям, которых нет в АГУ.

"В России максимально поддерживают национальные вузы, привлекают соотечественников за рубежом к совместной работе и создают условия для возвращения на родину ученых. Абсолютно правильная позиция. А мы чем занимаемся? У нас даже нет сведений о том, сколько человек после войны мы отправили на учебу в Россию и сколько из них вернулось. По тем специальностям надо просить квоты, которых нет в национальном университете", — отметил Гварамия на пресс-конференции.