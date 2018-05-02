17:34 02 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Алеко Гварамия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гварамия: студенты из Абхазии должны учиться за границей по госзаказу

Радио
Получить короткую ссылку
10922

Ректор Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия на пресс-конференции отметил, что студентов на обучение в Россию следует отправлять по нужным Абхазии специальностям.

"Российский союз ректоров активно сотрудничает с Государственной Думой и с Советом Федерации, обсуждают законы. Мы же все это делали с нашим Парламентом до 2008 года. После он к нам не обращался", — сказал ректор АГУ. 

Алеко Гварамия подчеркнул, что просить квоты в Российские вузы нужно по тем специальностям, которых нет в АГУ.

"В России максимально поддерживают национальные вузы, привлекают соотечественников за рубежом к совместной работе и создают условия для возвращения на родину ученых. Абсолютно правильная позиция. А мы чем занимаемся? У нас даже нет сведений о том, сколько человек после войны мы отправили на учебу в Россию и сколько из них вернулось. По тем специальностям надо просить квоты, которых нет в национальном университете", — отметил Гварамия на пресс-конференции.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Скачки в селе Кутол
Традиционный Первомай в Кутоле
Гонки на ослах и конкурс костюмов - как прошел ослиный фестиваль в Мексике
Болельщик для осла: необычный фестиваль прошел в Мексике
Базы команд-участниц чемпионата чемпионата мира по футболу в России 2018
Где будут жить футболисты на ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia